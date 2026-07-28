В Ясиноватой восстанавливают поликлинику №2 на бульваре Ленина. Фото: Минстрой России

В городе Ясиноватая продолжается капитальный ремонт поликлиники №2 на бульваре Ленина - одного из ключевых учреждений первичного звена здравоохранения населенного пункта. Работы ведут под контролем ФАУ «РосКапСтрой». Об этом сообщили в Минстрое России.

В рамках ремонта обновят кровлю, фасады, отмостку, входную группу, модернизируют инженерные системы: отопление, водоснабжение, водоотведение, пожарную сигнализацию и электроснабжение.

Демонтажные работы завершены. Сейчас ведется устройство фасада и кровли, установка окон, параллельно идут электромонтажные работы и внутренняя отделка.

Ранее сообщалось, что строители практически полностью завершили капитальный ремонт Донецкого ботанического сада, который является одним из крупнейших в Европе. В ходе проведения работ специалисты выполнили капитальный ремонт основных корпусов учреждения с полной заменой изношенных инженерных сетей.

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