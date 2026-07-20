В Донецке завершают капитальный ремонт ботанического сада. Фото: ФАУ «РосКапСтрой»

Строители практически полностью завершили капитальный ремонт Донецкого ботанического сада, который является одним из крупнейших в Европе. Сад площадью 203 гектара, расположенный на границе Донецка и Макеевки, представляет собой не только популярное место отдыха, но и серьезный научно-исследовательский институт. Именно здесь зародилась и получила мировое признание промышленная ботаника - уникальная научная дисциплина, изучающая жизнедеятельность растений в техногенной среде и помогающая решать экологические проблемы индустриальных регионов. Об этом сообщили в ФАУ «РосКапСтрой».

В Донецке завершают капитальный ремонт ботанического сада. Фото: ФАУ «РосКапСтрой»

В ходе проведения работ специалисты выполнили капитальный ремонт основных корпусов учреждения с полной заменой изношенных инженерных сетей. В корпусе №2 теплично-адаптационного комплекса были оборудованы и оснащены современными приборами научные лаборатории, а в корпусе №3 сектора садово-паркового обеспечения рабочие отремонтировали служебные помещения и установили новую мебель. Кроме того, была существенно обновлена внешняя коммунальная инфраструктура сада: строители частично заменили водопровод, проложили новую электрическую сеть от подстанции к зданиям и установили два новых мощных трансформатора.

В Донецке завершают капитальный ремонт ботанического сада. Фото: ФАУ «РосКапСтрой»

Восстановительные работы проводились силами Фонда капитального ремонта Московской области по поручению публично-правовой компании Единый заказчик в сфере строительства. Мониторинг качества и сроков выполнения ремонта по поручению Минстроя России осуществляло ФАУ «РосКапСтрой».

В Донецке завершают капитальный ремонт ботанического сада. Фото: ФАУ «РосКапСтрой»

Благодаря завершению капитального ремонта ученые смогут полноценно продолжить свои важные экологические исследования, а жители и гости Донецка и Макеевки получат возможность комфортно посещать обновленный природный комплекс.

В Донецке завершают капитальный ремонт ботанического сада. Фото: ФАУ «РосКапСтрой»

Ранее сообщалось, что в Кировском районе Донецка появится новый жилой массив с развитой социальной и коммунальной инфраструктурой. Новый микрорайон разместится в юго-западной части Кировского района на участке площадью около 63 гектаров, прилегающем к улицам Валентины Терешковой и Пинтера.

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