Новый самодостаточный район с полноценной инфраструктурой появится в Донецке

В Кировском районе Донецка построят новый микрорайон на 560 тысяч квадратных метров жилья Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кировском районе Донецка появится новый жилой массив с развитой социальной и коммунальной инфраструктурой. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР утвердило проект планировки территории, разработанный специалистами Единого института пространственного планирования РФ. Новый микрорайон разместится в юго-западной части Кировского района на участке площадью около 63 гектаров, прилегающем к улицам Валентины Терешковой и Пинтера.

Архитектурной особенностью нового массива станут жилые кварталы периметральной застройки, а главными визуальными доминантами выступят две парные высотные башни на треугольных стилобатах. В стилобатной части этих зданий планируется разместить не только магазины и предприятия сферы услуг, но и многоуровневый паркинг на 300 автомобилей, а также современное пожарное депо.

Директор Единого института пространственного планирования РФ Дина Саттарова отметила, что проект нацелен на создание полностью самодостаточного городского района. В новом микрорайоне построят многоквартирные дома общей площадью около 560 тысяч квадратных метров и более десяти тысяч квадратных метров коммерческих объектов. Для семей с детьми возведут две школы на 600 и 700 мест, два детских сада, способных принять в общей сложности 575 воспитанников, а также современную поликлинику, рассчитанную на 225 посещений в смену.

- Иными словами, проект планировки территории предполагает формирование самодостаточного городского района с полноценной инфраструктурой, обеспечивающей все повседневные запросы жителей, - отметила директор ЕИПП РФ.

Транспортную доступность нового массива обеспечит развитие улично-дорожной сети. Проект предусматривает как строительство новых дорог, так и реконструкцию существующих магистралей. Для удобства пешеходов и сторонников активного образа жизни здесь проложат более девяти километров тротуаров и свыше пяти километров выделенных велосипедных дорожек.

Около десяти гектаров территории планируется полностью озеленить и благоустроить, создав там скверы, современные детские игровые городки, спортивные площадки и тихие зоны для отдыха взрослых. Кроме того, к жилому массиву подведут все необходимые современные инженерные коммуникации, включая водопровод, отопление, электрические сети, дождевую канализацию и линии связи.

- Комплекс реализованных мероприятий позволит сформировать условия для повышения качества среды и жизни не только в Кировском районе, но и в Донецке в целом, - отметили в ЕИПП РФ.

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