В ДНР утвердили ключевые проекты развития туризма Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Единый институт пространственного планирования Российской Федерации в рамках разработки комплексной территориальной схемы развития туризма Донецкой Народной Республики определил ключевые проекты по созданию в регионе современной туристической инфраструктуры. Специалисты высоко оценили потенциал Донбасса и Приазовья для развития экологического туризма, который должен стать одним из главных драйверов роста этой сферы. Предложенные решения направлены как на создание новых благоустроенных зон отдыха для местных жителей, так и на привлечение путешественников из других регионов России.

Среди наиболее значимых инфраструктурных проектов специалисты выделили обустройство современных глэмпингов и благоустройство прибрежных зон в нескольких районах Республики. В Донецке масштабные работы коснутся берегов Донецкого водохранилища, Первого, Второго и Третьего городских прудов, а также пляжной зоны набережной напротив парка имени Щербакова. В Мангушском округе планируется создать полноценный туристско-рекреационный кластер, включающий базу отдыха и сеть экологических троп, а в Новоазовском округе появятся новые глэмпинги и благоустроенные прогулочно-парковые зоны.

Важной частью новой концепции станет создание природно-экологических маршрутов общей протяженностью 90 километров. В Донецке такой маршрут свяжет ботанический сад, ландшафтный заказник «Ларинский» и местный зоопарк. На территории Мангушского округа экологическая тропа позволит туристам посетить парк отдыха, государственный орнитологический заказник «Приазовский цапельник», Белосарайский залив, косу и знаменитый Белосарайский маяк. Реализация этих масштабных планов позволит не только сохранить уникальную природу края, но и откроет новые возможности для экономического развития Приазовья.

Ранее сообщалось, что в Донецке прошла стратегическая сессия по развитию ДНР до 2042 года.

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