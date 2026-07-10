Студенты представили 59 сценариев развития для 8 прибрежных территорий Донецка Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Восьмой сезон Всероссийского проекта «Моя река» побил рекорд по числу представленных концепций. Студенты подготовили 59 сценариев развития для восьми прибрежных территорий Донецка вдоль рек Кальмиус, Бахмутка, Дурная и Богодуховской балки. Об этом сообщили в ЕИПП РФ.

Участвовали студенты 24 вузов из 11 городов России - от Хабаровска до Донецка. Лидером стал СПбПУ Петра Великого (девять концепций), следом - Государственный университет по землеустройству (семь), Сибирский федеральный университет и МИИГАиК (по шесть), Сочинский госуниверситет (пять).

Эксперты отметили сильные и глубоко проработанные сценарии. Главные темы - связность территорий, сохранение идентичности и экосистемы, создание доступной среды для отдыха и туризма. Лучшие работы в 12 номинациях объявят в конце июля, победители осенью представят проекты профессиональному сообществу - там определят обладателя Гран-при.

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