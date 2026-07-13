В Донецке прошла стратегическая сессия по развитию ДНР до 2042 года. Фото: ЕИПП РФ

В Донецке под руководством Председателя Правительства ДНР Андрея Черткова прошла двухдневная стратегическая сессия, посвященная разработке комплексного плана социально-экономического развития муниципальных образований Республики до 2042 года. В обсуждении ключевых приоритетов, целей и перспективных проектов развития региона приняли участие представители региональных министерств, главы администраций муниципалитетов, а также заместители директора Единого института пространственного планирования РФ Алексей Мацуев, Светлана Копнина, Эдуард Мартиросов и другие ведущие эксперты.

Андрей Чертков подчеркнул, что работа над долгосрочной стратегией требует кропотливого труда и ответственности, поскольку необходимо учесть и согласовать огромное количество данных, а также скоординировать действия всех уровней власти.

- Но самое сложное - на время отойти от насущных проблем и задач, и представить себе какого результата мы хотим добиться в ближайшие 10-15 лет: каждый на своем направлении и вся Республика в целом, - сказал он.

Единый институт активно участвует в восстановлении и развитии воссоединенных территорий. С 2022 по 2025 год ЕИПП РФ в тесном сотрудничестве с региональными властями разработал 200 проектов для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Заместитель директора ЕИПП РФ Алексей Мацуев отметил, что региональные органы исполнительной власти при формировании своих долгосрочных стратегий опираются на предложения института по кластерному развитию отраслей экономики. По его словам, реализация этих проектов станет основой устойчивого и сбалансированного роста Республики. В рамках градостроительной документации сформировано более 150 проектных решений по развитию различных отраслей экономики, от туризма до сельского хозяйства, что создает новые возможности для привлечения частных инвестиций.

Единый институт также активно учитывает градостроительный потенциал жилищного строительства. Разработанные и утвержденные в 2022–2025 годах генеральные планы предусматривают строительство нового жилья общей площадью 766 422,45 квадратных метров, а проекты планировки территории - 11 027,76 квадратных метров. С 2022 года ЕИПП РФ подготовил для ДНР 22 мастер-плана и генеральных плана, а в 2026 году будут разработаны генпланы для Артемовска, Докучаевска, Курахово и Великой Новоселки. Также запланированы схемы территориального планирования для 12 муниципалитетов, 26 проектов планировки территорий, проект изменений в генплан Мариуполя и архитектурно-градостроительная концепция общественно-делового центра города.

По итогам стратегической сессии будет сформирован пакет конкретных проектных решений, которые лягут в основу программ развития муниципалитетов и отраслей ДНР. Работа в таком формате позволит синхронизировать усилия всех уровней власти и заложить надежный фундамент для устойчивого роста региона на годы вперед.

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