В Ясиноватой приступили к ремонту многоквартирного дома №14. Фото: Администрация Ясиноватой

В Ясиноватой приступили к ремонту многоквартирного дома №14 в третьем микрорайоне. Эта девятиэтажка неоднократно подвергалась атакам со стороны ВСУ. Обстрелами повреждено остекление, частично нарушена работа коммуникаций, остановились лифты. Об этом сообщили в Администрации Ясиноватой.

- Строительные материалы для начального этапа ремонтно-восстановительных работ на объект уже доставлены. Сейчас строители заняты подготовительными работами, которые всегда предшествуют большому ремонту, - рассказали в Администрации муниципального округа.

Там добавили, что работы на объекте выполняют строители Челябинской области.

Ранее сообщалось, что в Ясиноватой вскоре появится первый в округе молодежный центр. В муниципалитете приступили к восстановительным работам во Дворце культуры.

Кроме того, сообщалось, что в Авдеевке строители из Ханты-Мансийского автономного округа продолжают восстанавливать пятиэтажный дом в Авдеевке. К работам приступили еще в 2024 году.

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