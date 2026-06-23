В Ясиноватой вскоре появится первый в округе молодежный центр. Фото: ТГ/Руппель

В Ясиноватой вскоре появится первый в округе молодежный центр. Специалисты подрядной организации приступили к восстановительным работам в здании Дворца культуры. Об этом сообщил глава Ясиноватского муниципального округа Николай Руппель.

- Это будет современное, комфортное, многофункциональное пространство, с различными локациями, на которых можно будет проводить культурно-массовые, образовательные, игровые программы, общаться и отдыхать, учиться и просто общаться, находить новых друзей, открывать для себя новые интересы, а в себе – новые способности, - рассказал Руппель.

Он уточнил, что восстановление ДК пройдет в два этапа, а на объекте работают специалисты Челябинской области.

Ранее сообщалось, что студент Мариупольского техникума отраслевых технологий Ярослав Сертаков предложил создать в городском округе молодежный центр «Легендариум».

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