В День России в Харцызске на молодежном центре появился новый мурал. Фото: ТГ/Шимановский

В Харцызске на молодежном центре в честь Дня России состоялось открытие мурала. Об этом сообщил министр молодежной политики ДНР Денис Шимановский.

- Символ города, пустельга, теперь олицетворяет нашу молодежь: зоркую, смелую, умеющую видеть дальше других. Инициатива - от самих ребят, а мы помогли реализовать ее в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», - рассказал Шимановский.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике активисты «Молодой Гвардии Единой России» совместно с Дикой Дивизией провели фестиваль кухонь народов России.

Кроме того, сообщалось, что в преддверии Дня России в Донецкой Народной Республике прошла экологическая акция по озеленению. Сотрудники Министерства природных ресурсов и экологической безопасности ДНР заложили аллею из липы мелколистной рядом со зданием ведомства.

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