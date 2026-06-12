В ДНР провели фестиваль кухонь народов России. Фото: ТГ/Добровольский

В Донецкой Народной Республике активисты «Молодой Гвардии Единой России» совместно с Дикой Дивизией провели фестиваль кухонь народов России. Об этом сообщил руководитель МГЕР в ДНР Сергей Добровольский.

- Молодежь познакомилась с традициями разных народов, попробовала национальные блюда, а вместе с этим еще раз убедилась, что сила России - в ее единстве. Несмотря на разные культуры, языки и обычаи, нас объединяют общая история, ценности и любовь к Родине, - сказал Добровольский.

Мероприятие прошло в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Ранее сообщалось, что в Донецке прошла ежегодная премия и концерт «Настоящая музыка» от радио «Комсомольская правда».

Кроме того, сообщалось, что руководитель «Народной Дружины» в Донецкой Народной Республике Артур Гасанов пробежал десять километров по Донецку с флагом России. По дороге он встречал жителей города, которые его тепло приветствовали.

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