Руководитель «Народной Дружины» в ДНР пробежал 10 километров с флагом России. Фото: «Народная Дружина»

Руководитель «Народной Дружины» в Донецкой Народной Республике Артур Гасанов пробежал десять километров по Донецку с флагом России. По дороге он встречал жителей города, которые его тепло приветствовали.

Пробежку руководитель «Народной Дружины» провел в честь Дня России.

- Несмотря на все препятствия, которые создает наш враг, мы все равно должны отмечать этот праздник, который нас объединяет. Мы уже прошли сложный путь становления, и сегодня продолжаем бороться с новыми вызовами, - сказал Гасанов.

Ранее сообщалось, что в честь праздника Дня России Вооруженные силы РФ нарисовали государственный флаг в освобожденном Красноармейске. На одной из городских площадей бойцы сделали большую надпись «Россия».

Кроме того, сообщалось, что День России отметили в Мариуполе патриотическим танцем у моря.

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