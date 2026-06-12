«Мариуполь меняется на глазах»: В ДНР рассказали о возрождении города

Город постепенно возрождается благодаря общим усилиям и масштабной поддержке со всей России. Фото (архив): Администрация Мариуполя

Глава Мариуполя Антон Кольцов поздравил жителей города с Днем России. Он подчеркнул, что этот праздник символизирует единство и силу великой страны, к которой мариупольцы шли долгие годы, преодолевая серьезные трудности и испытания.

По словам Кольцова, сегодня Мариуполь уверенно движется вперед - город постепенно возрождается благодаря общим усилиям и масштабной поддержке со всей России.

- Мариуполь меняется на глазах: восстанавливаются разрушенные здания, строятся новые дома, открываются современные школы и детские сады, создаются культурные пространства. Парки и скверы становятся уютными местами для отдыха, дороги приводятся в порядок, а коммунальная инфраструктура обновляется, - отметил он.

Глава Мариуполя поблагодарил каждого, кто своим трудом и верой в будущее помогает городу развиваться. Он подчеркнул, что именно эта энергия, сплоченность и преданность делу являются залогом успешного будущего Мариуполя.

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