«Мариуполь меняется на глазах»: В ДНР рассказали о возрождении города

Глава Мариуполя Антон Кольцов поздравил жителей города с Днем России. Он подчеркнул, что этот праздник символизирует единство и силу великой страны, к которой мариупольцы шли долгие годы, преодолевая серьезные трудности и испытания.
По словам Кольцова, сегодня Мариуполь уверенно движется вперед - город постепенно возрождается благодаря общим усилиям и масштабной поддержке со всей России.
- Мариуполь меняется на глазах: восстанавливаются разрушенные здания, строятся новые дома, открываются современные школы и детские сады, создаются культурные пространства. Парки и скверы становятся уютными местами для отдыха, дороги приводятся в порядок, а коммунальная инфраструктура обновляется, - отметил он.
Глава Мариуполя поблагодарил каждого, кто своим трудом и верой в будущее помогает городу развиваться. Он подчеркнул, что именно эта энергия, сплоченность и преданность делу являются залогом успешного будущего Мариуполя.
Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram
Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пушилин отметил единство Донбасса с Россией
Глава ДНР поздравил жителей Республики с Днем России (подробнее)