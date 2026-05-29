В Донецке прошла ежегодная премия и концерт «Настоящая музыка» от радио «Комсомольская правда». Фото: Владимир Борисенко

Донецк на один день превратился в эпицентр зажигательного рок-концерта, который прогремел в пикник-парке «Роща» от радио «Комсомольская правда». Главным сюрпризом для жителей столицы стало выступление известных рок-групп: «Ширли-Мырли», POSPI, «Дуглас» и Na-Gora. Мероприятие состоялось в партнёрстве с Центром поддержки предпринимателей «Мой бизнес».

Самым долгожданным моментом вечера стало объявление победителей премии «Настоящая музыка». Как рассказала директор радио «КП Новороссия» Екатерина Малова, награды нашли своих героев в нескольких номинациях: «Народная группа» - группа «S.T.D.», «Настоящий рекорд» - Алексей Смирнов и проект «Комманданте», «Настоящая песня» - песня «Мулен Руж» группы POSPI, «Звук со вкусом» - группа Na-Gora.

- Для нас это не просто концерт или вручение премии. Это история про людей, которые продолжают создавать музыку здесь, в Донбассе, несмотря ни на что, - отметила Екатерина Малова. - И для радио «КП Новороссия» очень важно давать этим музыкантам площадку, возможность быть услышанными, поддерживать локальную сцену и показывать, сколько в регионе талантливых, сильных и настоящих артистов.

Малова добавила, что музыка здесь давно перестала быть просто творчеством – это настроение, объединение людей, внутренняя опора и часть культурной жизни региона.

- Поэтому мы сознательно уделяем особое внимание музыкантам Донбасса, рассказываем о них в эфире, приглашаем в проекты и стараемся делать такие события регулярными и заметными, - добавила директор радио «КП Новороссия».

Атмосфера праздника выплеснулась далеко за пределы сцены. Параллельно с концертом в пикник-парке «Роща» кипел гастрофестиваль «Солено». И здесь не обошлось без музыкальной ноты: организаторы учредили специальный приз - «Роковой вкус». Победителем в этой необычной номинации стал клуб «Кокон» города Донецка.

