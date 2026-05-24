Первый в ДНР большой гастрафестиваль вызвал интерес у дончан Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Гастрономический фестиваль «Солено» в Донецке, организованный Министерством экономического развития и Центром «Мой бизнес», в воскресенье, 24 мая, раскинулся в пикник-парке «Роща». С самого утра здесь звучала веселая заводная музыка. И все желающие могли увидеть мастер-классы приготовления блюд народов России.

ГОТОВИЛИ КОТЛЕТУ ПО-ДОНБАССКИ

Шеф-повара также посоревновались в креативности. Каждый по-своему готовил и подавал котлету по-донбасски. Фирменное блюдо региона, которое стало кулинарным символом Донбасса.

Котлету с кусочком сливочного масла внутри, которое придает ей сочность и нежность, в 1960-х годах в Донецке придумал заведующий производством ресторана «Донбасс» Иван Антонов. Повара на фестивале экспериментировали с фаршем, сервировкой. Неизменным же требованием к приготовлению фирменного блюда оставалось наличие «антоновской фишки» — кусочка сливочного масла внутри. Естественно, в пикнике-парке не обошлось без шашлыков.

Шеф-повара представили свои блюда Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Шеф-повара представили свои блюда Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Шеф-повара представили свои блюда Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Шеф-повара представили свои блюда Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Фестиваль для дончан – отдушина Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

КОЛЛЕКЦИЯ ОДЕЖДЫ «НЕДРА ДОНБАССА»

На гастрофестивале «Солено» также прошел показ мод. Посетители увидели 12 донецких коллекций одежды и одну — московскую.

— Наряды отражали гастратематику, — рассказывает «КП Донецк» известный донецкий модельер, организатор показа мод на гастрофестивале «Солено» Ирина Радыш. — Костюмы для шеф-поваров, официантов и шоу-программ. Особый интерес вызывает коллекция одежды студентов Донецкого национального университета экономики и торговли имени Туган- Барановского. Кафедре креативной индустрии, на которой они учатся, всего два года. Но уже сейчас работы начинающих дизайнеров заслуживают внимания. Коллекция «Недра Донбасса» отражает красоту и разнообразие ландшафтов Донецкой Народной Республики, богатство ее месторождений. В работах студентов — главные символы Донбасса: розы, уголь, известняк, соль, песок, чернозем, море, степи. Для создания образов использована символика угольных шахт, рудных богатств и металлургического производства, сочетаются индустриальные мотивы с современным стилем.

Дефиле девушек по подиуму добавило гастрафестивалю колорита Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Дефиле девушек по подиуму добавило гастрафестивалю колорита Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Дефиле девушек по подиуму добавило гастрафестивалю колорита Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Дефиле девушек по подиуму добавило гастрафестивалю колорита Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Дефиле девушек по подиуму добавило гастрафестивалю колорита Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Дефиле девушек по подиуму добавило гастрафестивалю колорита Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Дефиле девушек по подиуму добавило гастрафестивалю колорита Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Дефиле девушек по подиуму добавило гастрафестивалю колорита Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Дефиле девушек по подиуму добавило гастрафестивалю колорита Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Дефиле девушек по подиуму добавило гастрафестивалю колорита Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Дефиле девушек по подиуму добавило гастрафестивалю колорита Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

РИСОВАЛИ БУТЕРБРОДЫ И ВЫШИВАЛИ КОВРЫ

На фестивале была целая россыпь окологастраномических мастер-классов – например, по изготовление кожаных аксессуаров, бижутерии, вышивке вязанных ковров. Самый необычный мастер-класс — «Аппетитный бутерброд». Дети с родителями в беседке рисовали это блюдо акриловыми красками и текстурной пастой.

— Давленное авокадо и творожный сыр выглядят настолько реалистично, что могут слюнки потечь, — с улыбкой говорит руководитель творческой студии Анастасия Хаталах.

Здесь можно было научиться вышивать ковры и делать украшения Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Здесь можно было научиться вышивать ковры и делать украшения Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Здесь можно было научиться вышивать ковры и делать украшения Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Здесь можно было научиться вышивать ковры и делать украшения Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Здесь можно было научиться вышивать ковры и делать украшения Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Здесь можно было научиться вышивать ковры и делать украшения Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Здесь можно было научиться вышивать ковры и делать украшения Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Самый необычный мастер-класс — «Аппетитный бутерброд» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Самый необычный мастер-класс — «Аппетитный бутерброд» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Самый необычный мастер-класс — «Аппетитный бутерброд» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

«Комсомольская правда» — информационный партнер гастрофестиваля «Солено».

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецке обсудили новые подходы реализации нацполитики

В Донецке впервые прошла всероссийская стратегическая сессия по нацполитике (подробнее)