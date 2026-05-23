Общество23 мая 2026 18:20

В Донецке обсудили новые подходы реализации нацполитики

В Донецке впервые прошла всероссийская стратегическая сессия по нацполитике
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Всероссийская стратегическая сессия «Реализация государственной национальной политики: эффективные методы, межведомственное взаимодействие и интеграционные процессы»

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Донецк стал центром разработки новых подходов для эффективной реализации Стратегии государственной национальной политики России. Здесь впервые прошла Всероссийская стратегическая сессия «Реализация государственной национальной политики: эффективные методы, межведомственное взаимодействие и интеграционные процессы».

Мероприятие объединило представителей федеральных и региональных органов власти, сенаторов РФ, депутатов Государственной Думы, членов Общественной палаты, экспертов РАН, представителей общественных организаций, участников СВО, ветеранов боевых действий и специалистов в областях культуры, истории, политологии и права.

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Главная задача сессии – профилактика украинского радикального национализма, противодействие русофобии, укрепление общероссийской гражданской идентичности и сохранение традиционной культуры и этнокультурного наследия русского народа.

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП