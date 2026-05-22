«Украинские нацисты били именно по беззащитным детям»: В Донецке почтили память жертв трагедии в Старобельске

В Донецке почтили память жертв трагедии в Старобельске. Фото: Минмол ДНР

В Донецке активисты «Молодой Гвардии Единой России» провели траурную акцию в память о подростках, погибших в результате атаки беспилотников ВСУ на Старобельский колледж в ночь на 22 мая 2026 года. Для проведения мероприятия была выбрана площадка возле здания, которое еще в 2022 году было разрушено в результате обстрелов со стороны ВСУ. Перед зданием поставили школьную парту с раскрытыми учебниками, а на фасаде проекторы высветили дату и название города: «Старобельск 22.05.2026».

Траурная церемония сопровождалась выступлением скрипача. Студентка донецкого вуза прочитала стихотворение: «Говорят, студенты мало спят, их тревожат мысли о грядущем. Удалось спокойным быть тому, кто задавлен был стеной несущей».

После того как священнослужитель провел панихиду по погибшим, Глава ДНР Денис Пушилин, вице-премьер Кирилл Макаров, министр образования и науки Олег Трофимов, министр молодежной политики Денис Шимановский, студенты и преподаватели высших учебных заведений, представители педагогического сообщества, а также представители силовых структур возложили цветы к мемориалу.

- Вооруженные формирования Украины нанесли бесчеловечный, целенаправленный удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского колледжа в братской ЛНР, где в этот момент находились дети, - сказал Денис Пушилин. - Рядом с учебным заведением нет военных объектов - украинские нацисты били именно по беззащитным детям. Киев в очередной раз доказал, что является террористическим режимом, для которого нет ничего святого. Это не армия, а банда убийц, которые, терпя поражение на поле боя, наносят удары по школьникам, студентам, старикам, женщинам, тем, кто не может дать отпор.

Глава ДНР отметил, что для Донбасса такие трагические события, к сожалению, происходят не в первый раз.

- Мы с 2014 года, несмотря на то что неоднократно видели это вероломство, эти преступления, военные преступления, конечно же, привыкнуть к такому не можем. Мы находимся рядом с нашей братской республикой. Старобельский колледж, увы, уже записан в черные страницы Донбасса. Мы соболезнуем родным, которые потеряли самое дорогое. Желаем всем пострадавшим как можно скорее поправить здоровье. Прощения и оправдания нынешнему киевскому режиму просто нет, - сказал Денис Пушилин.

Руководитель «Молодой Гвардии» ДНР Сергей Добровольский признается, что, когда узнал новость о произошедшем в Старобельске, у него буквально сперло дыхание.

- Этого передать невозможно. Мы работаем с молодежью, со студентами. У меня самого есть брат-студент, есть дети, и я понимаю, насколько у родителей в такие моменты жизнь делится на «до» и «после». Какая это боль - понимать, что твой ребенок погиб или числится пропавшим без вести, - говорит Добровольский. - Мы с Луганской Народной Республикой живем бок о бок с 2014 года, вместе проходим через все эти события. Сегодня мы скорбим вместе с нашими братьями. Первое, что я сделал утром, - позвонил ребятам из ЛНР и спросил, нужна ли помощь.

Напомним, в ночь на 22 мая ВСУ нанесли комбинированный удар по Старобельскому колледжу Луганского педагогического университета. Под завалами общежития оказались 86 студентов. Ранены 35 человек, данные о пострадавших уточняются.

