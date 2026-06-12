Ко Дню России в ДНР заложили липовую аллею

В преддверии Дня России в Республике провели акцию по озеленению. Фото: Минприроды ДНР

В преддверии Дня России в Донецкой Народной Республике прошла экологическая акция по озеленению. Сотрудники Министерства природных ресурсов и экологической безопасности ДНР заложили аллею из липы мелколистной рядом со зданием ведомства.

Для высадки использовали саженцы с закрытой корневой системой - их заранее вырастили в питомнике Донецкого лесхоза. Такой подход повышает шансы на успешную приживаемость деревьев и позволяет проводить посадку с минимальным стрессом для растений.

Выбор липы мелколистной не был случайным: в Минприроды ДНР подчеркнули ее особую ценность как медоносной культуры.

- В период цветения одно взрослое дерево способно выделять до 25-30 кг нектара, а с гектара липового насаждения пчелы могут собрать до тонны высококачественного душистого меда, обладающего признанными лечебными свойствами, - пояснили в ведомстве.

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