В Донецком краеведческом музее открылась выставка «Милее нет на свете края». Фото: Минкультуры ДНР

В Донецком краеведческом музее открылась выставка «Милее нет на свете края». В Министерстве культуры ДНР называют экспозицию межрегиональным проектом. Это связано с тем, что материалы для нее передали из музеев разных регионов России.

На выставке представлены художественные работы Союза художников Донецкой Народной Республики, образцы декоративно-прикладного искусства, фотографии из фондовых коллекций Донецкого республиканского краеведческого музея и карта с расположением округов и их административного центра.

- Название выставки «Роднее нет на свете края» звучит как признание в любви. Здесь представлены художественные работы, фотографии, предметный ряд, которые показывают Россию во всем ее многообразии: от бескрайних северных просторов до залитых солнцем южных степей, от тихой прелести деревенских улочек до мощи индустриальных пейзажей, - рассказала заместитель министра культуры ДНР Вита Пащенко.

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