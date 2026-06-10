В Донецке открылась выставка «150 артистов. Союз театральных деятелей». Фото: ТГ/Трофмиов

В мультимедийном парке «Россия - моя история» Донецка открылась интерактивная выставка «150 артистов. Союз театральных деятелей». Вместе с Народным артистом ДНР Владимиром Швецом мероприятие посетил министр образования и науки ДНР Олег Трофимов.

Организаторы подготовили насыщенную программу: иммерсивную экскурсию, знакомство с виртуальной «Книгой памяти» деятелей искусства, редкие кадры фронтовых агитбригад и современные проекты Союза театральных деятелей России под руководством Владимира Машкова.

В рамках проекта «Культура для школьников» Владимир Швец провел для юных актеров мастер-класс.

- Культурно-просветительские проекты мультимедийного парка «Россия - моя история» - это новый для нашего региона механизм сохранения культурного кода России и возможность вдохновить подрастающее поколение на новые творческие свершения в лучших традициях отечественного театра, - сказал Трофимов.

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