Ансамбль «Зарево» из Донецка завоевал Гран-при конкурса «Сила притяжения». Фото: Министерство культуры ДНР

Заслуженный ансамбль танца «Зарево» Центра славянской культуры вернулся с высокими наградами с Международного хореографического конкурса «Сила притяжения». Об этом сообщили в Министерстве культуры ДНР.

Коллектив получил лауреатство I степени в номинации «Народный танец», лауреатство I степени в номинации «Народный стилизованный танец» и Гран-при конкурса. Выступление подтвердило высокий профессионализм, верность традициям народного танца и творческую состоятельность ансамбля.

- Результаты конкурса - заслуженное признание мастерства юных артистов и их наставников, - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс» впервые станет участником масштабного ХХ Всероссийского фестиваля-марафона «Песни России».

Кроме того, Донецкий республиканский академический театр кукол представил свою постановку на сцене Центрального Дома Российской Армии в Москве.

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