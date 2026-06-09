Регионы-шефы ремонтируют дороги в Макеевке и в Тельмановском округе. Фото: Минтранс ДНР

Регионы-шефы продолжают восстанавливать дороги в ДНР. Как сообщили в Минтрансе ДНР, в Макеевке специалисты из Московской области начали фрезеровать старый асфальт на улице Островского. Протяженность участка - более 2,5 километра. Это один из этапов подготовки дороги к обновлению.

Свердловская область завершила ремонт дорог в Тельмановском округе. Работы прошли на четырех участках: улица Шевченко в Мичурино, Центральная в Греково-Александровке, Юбилейная в Свободном и Школьный переулок в Свободном. Общая площадь восстановленного покрытия - 21,4 тысячи квадратных метров.

Благодаря помощи шефов в населённых пунктах Республики дороги обновляют поэтапно — это повышает безопасность и комфорт для жителей.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике продолжается капитальный ремонт автодороги Шахтное – Степано-Крынка – Обрезное.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР обновили 90 километров асфальта на дорогах общего пользования

В ДНР ремонт дорог продолжается на 20 объектах, включая улично-дорожную сеть Мангушского округа (подробнее)