В ДНР обновили 90 километров асфальта на дорогах общего пользования. Фото: Служба автомобильных дорог Донбасса

В текущем дорожном сезоне на дорогах общего пользования ДНР обновили уже около 90 километров асфальтового покрытия. Работы продолжаются на 20 объектах, включая улично-дорожную сеть Мангушского округа.

Полностью завершили восстановление на двух участках общей протяженностью более 13 километров - это дороги Шахтное - Степано-Крынка – Обрезное и /Белгород - Старобельск - Луганск - Донецк - Мариуполь/ - Бугас – Николаевка.

- На автомобильной дороге к городу Докучаевску в этом году отремонтируем участок протяженностью шесть километров. Дорога получит новое, современное, двухслойное дорожное покрытие. Также в рамках ремонта приведем в нормативное состояние полосу отвода, обочины, выполним разметку, - сказал директор Службы автомобильных дорог Донбасса Денис Тюрин, который проинспектировал один из объектов в рамках еженедельного объезда.

Он добавил, что сейчас на участке почти завершили разминирование полосы отвода и приступили к ее очистке. Кроме того, на этой дороге запланирован капремонт двух искусственных сооружений. Работы идут по графику. На укладку асфальтобетона здесь планируют потратить около 15 тысяч тонн смеси. Основные работы по асфальту рассчитывают закончить до конца июня.

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