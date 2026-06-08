В ДНР ремонтируют автодорогу Шахтное – Степано-Крынка – Обрезное. Фото: ГК «Автодор»

В Донецкой Народной Республике продолжается капитальный ремонт автодороги Шахтное – Степано-Крынка – Обрезное. Работы идут на участке длиной 20,7 километра. На объекте уже расчистили полосу отвода и отфрезеровали старое покрытие. Об этом сообщили в ГК «Автодор».

Сейчас подрядчики укладывают нижний слой асфальтобетона, затем перейдут к верхнему. В границах села Степано-Крынка предусмотрены тротуары с перильными ограждениями и наружное освещение - это повысит безопасность для пешеходов и водителей.

Ранее сообщалось, что в текущем дорожном сезоне на дорогах общего пользования ДНР обновили уже около 90 километров асфальтового покрытия. Работы продолжаются на 20 объектах, включая улично-дорожную сеть Мангушского округа.

Кроме того, в поселке Ялта при поддержке Нижегородской области завершили ремонт дороги. Рабочие региона-шефа отфрезеровали старое полотно на площади 4450 квадратных метров, убрали неровности и дефекты, затем уложили щебеночно-песчаное основание и свежий асфальт на улице Комсомольской - на участке от Шевченко до Мира.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Докучаевске глава Якутии открыл Дом детского и юношеского творчества

В Доме детского и юношеского творчества Докучаевска функционируют 22 кружка, в которых занимается более 500 детей (подробнее)