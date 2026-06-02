В поселке Ялта ДНР отремонтировали дорогу при поддержке Нижегородской области. Фото: Администрация Мангушского муниципального округа

В поселке Ялта при поддержке Нижегородской области завершили ремонт дороги. Рабочие региона-шефа отфрезеровали старое полотно на площади 4450 квадратных метров, убрали неровности и дефекты, затем уложили щебеночно-песчаное основание и свежий асфальт на улице Комсомольской - на участке от Шевченко до Мира. Об этом сообщили в администрации Мангушского муниципального округа.

Перед укладкой основание обработали битумной эмульсией для прочности - израсходовали около 2,2 тонны материала. На стыки уложили битумную ленту, чтобы полотно служило дольше.

Ранее сообщалось, что в ДНР завершили замену изношенных слоев на участке трассы 21Н-106 /Белгород - Старобельск - Луганск - Донецк - Мариуполь/ - Бугас – Николаевка.

Кроме того, в Шахтерске при поддержке Сахалинской области начали ремонт на улице Белгородской. В Снежном дорожники из Самарской области фрезеруют проезжую часть на улице Быковского. В Советском районе Макеевки службы из Московской области меняют покрытие на улицах Советской, Орджоникидзе и Кулабухова.

