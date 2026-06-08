В Докучаевске глава Якутии открыл Дом детского и юношеского творчества. Фото: Правительство Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев с рабочим визитом побывал в Докучаевке Донецкой Народной Республики, где открыл Дом детского и юношеского творчества.

- Дети Докучаевска получили замечательный Дом творчества, где будут заниматься юные таланты. Уверен, из них вырастут граждане, которые прославят Донбасс и нашу великую страну, - сказал Николаев.

В Правительстве Якутии рассказали, что в Доме детского и юношеского творчества функционируют 22 кружка, в которых занимается более 500 детей. Все занятия в кружках бесплатные.

Якутские специалисты заменили кровлю и фасад, установили новые оконные блоки, обновили инженерные коммуникации и выполнили внутреннюю отделку помещений, а также благоустроили территорию.

Ранее сообщалось, что в Докучаевске построят завод по выпуску минеральной ваты. Мощность будущего предприятия составит 60 тысяч тонн продукции в год.

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