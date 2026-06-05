Глава Якутии и Глава ДНР наметили план сотрудничества. Фото: Правительство Якутии

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев и Глава ДНР Денис Пушилин наметили план сотрудничества. Стороны подписали соответствующее соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме.

- Одним из ключевых направлений сотрудничества между республиками является восстановление инфраструктуры в городах ДНР силами якутских специалистов. Республика Саха (Якутия) с мая 2022 года проводила восстановительные работы в городе Кировское, а затем – в Докучаевске. За 4 года восстановлено уже 149 объектов. До конца 2026 года будут завершены работы еще на 11 объектах, - рассказали в Правительстве Якутии.

Также стороны обсудили работу филиала Якутской республиканской офтальмологической больницы. Глава ДНР Денис Пушилин обратил внимание на важность работы якутских врачей в Донбассе.

Ранее сообщалось, что Донецк и Никарагуа подписали соглашение об установлении дружественных отношений.

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