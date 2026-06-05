Донецк и Никарагуа подписали соглашение об установлении дружественных отношений. Фото: Россотрудничество

На Петербургском международном экономическом форуме заместитель главы муниципального образования городской округ Донецк Игорь Сапрыкин и специальный представитель сопрезидентов Республики Никарагуа по вопросам развития отношений с Россией Лауреано Факундо Ортега Мурильо подписали соглашение об установлении дружественных отношений.

- Партнерство будет способствовать развитию гуманитарных, культурных, образовательных и деловых контактов. Стороны намерены развивать сотрудничество в сфере туризма, проводить молодежные, детско-юношеские, мероприятия, включая спортивные соревнования, - рассказали в Россотрудничестве.

Там добавили, что сотрудничество Манагуа и Донецка предусматривает выступление творческих коллективов, проведение концертов и фестивалей, театральных постановок и реализацию совместных творческих инициатив.

Ранее сообщалось, что на Петербургском международном экономическом форуме Глава ДНР Денис Пушилин и губернатор Кузбасса Илья Середюк обсудили дальнейшую помощь Горловке.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Парфюмерный конструктор из ДНР покорил посетителей ПМЭФ-2026

Делегация из ДНР продолжает принимать участие в ПМЭФ-2026 (подробнее)