На ПМЭФ-2026 Глава ДНР и губернатор Кузбасса обсудили помощь Горловке. Фото: Администрация Горловки

На Петербургском международном экономическом форуме Глава ДНР Денис Пушилин и губернатор Кузбасса Илья Середюк обсудили дальнейшую помощь Горловке. Об этом сообщили в Администрации городского округа.

Середюк рассказал, что специалисты из Кузбасса продолжат восстановление жилых домов, поврежденных обстрелами, а также ведут подготовку к установке трех водонапорных башен, которые обеспечат водой жителей отдаленных районов Горловки.

Ранее сообщалось, что в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) были достигнуты договоренности о создании в Донецкой Народной Республике современного центра обработки данных. Этот проект является одним из ключевых шагов на пути к цифровой трансформации региона.

Кроме того, Пушилин рассказал, что в Республике будет базироваться хоккейная команда «Красная Машина».

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР планируют построить фарфоровый завод

ДНР готова вложить до одного миллиарда рублей в строительство заводов по переработке белой глины (подробнее)