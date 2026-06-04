Мощный дата-центр создадут в ДНР

Реализация проекта направлена на создание надежной IT-инфраструктуры, которая станет фундаментом для развития цифровых технологий в Республике. Фото: МАХ/Пушилин

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) были достигнуты договоренности о создании в Донецкой Народной Республике современного центра обработки данных. Этот проект является одним из ключевых шагов на пути к цифровой трансформации региона.

Как отметил Глава ДНР Денис Пушилин, соглашение, подписанное с генеральным директором АО «АйСи Инвест» Екатериной Белоусовой, предусматривает строительство объекта с передовым серверным оборудованием. Ожидается, что запуск нового дата-центра позволит значительно расширить возможности по хранению и обработке информации.

- Новые мощности по хранению и обработке информации позволят развивать умные сервисы, электронные госуслуги и привлекать IT-компании, -подчеркнул Пушилин, комментируя итоги подписания соглашения.

Напомним, ранее сообщалось, что в школах ДНР запустят «цифровую среду». Родители будут получать уведомление, как только ребенок зашел в учебное заведение.

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