В школах ДНР запустят «цифровую среду»

Фото: пресс- служба ВТБ

В Донецкой Народной Республике продолжается внедрение цифровой среды. Так, школы ДНР получат необходимое оборудование и программное обеспечение, чтобы карта стала не только средством платежа, но и пропуском в школу. Как только ребенок зашел в учебное заведение, родитель получит уведомление.

Соответствующее соглашение на ПМЭФ-2026 подписали Председатель Правительства Донецкой Народной Республики Андрей Чертков и заместитель руководителя департамента розничных продаж – вице-президент ВТБ Илья Ермаков.

Детской картой также можно фиксировать льготу, если она назначена, а также оплачивать питание в столовой.

Постепенно новую систему доступа в школы установят во всех школах ДНР. А первыми к проекту присоединятся учебные заведения в Донецке и Макеевке. «Цифровую среду»в этих городах запустят этой осенью.

«Цифровая среда - это сервис, с помощью которого обычная банковская карта становится универсальным инструментом: не только средством платежа, но и пропуском в школу, вуз или на работу. В этом году в проект вступят более чем 1000 школ по всей России. Это наш вклад в цифровизацию образования в российских регионах, в том числе Донецкой Народной Республики», – отметил Илья Ермаков.

Напомним, в ДНР работает 13 отделений ВТБ.