В Докучаевске построят завод по производству минеральной ваты

В Докучаевске построят завод по выпуску минеральной ваты. Мощность будущего предприятия составит 60 тысяч тонн продукции в год. Об этом сообщил Председатель Правительства Донецкой Народной Республики Андрей Чертков.
Он отметил, что соглашение о реализации данного инвестиционного проекта было достигнуто в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026), где был подписан договор о сотрудничестве с компанией «АэроСтоун».
По словам Андрея Черткова, новый завод имеет важное значение для ДНР.
- Для нас реализация этого инвестиционного проекта - прежде всего продукция, необходимая для восстановления региона. А еще новые рабочие места, развитие экономического и инвестиционного потенциала Республики, - подчеркнул он.
Напомним, ранее «КП Донецк» писала о том, что построят в ДНР благодаря новым подписанным соглашениям на ПМЭФ-2026. В Республике приступят к развитию новейших технологий строительства деревянных домов.
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