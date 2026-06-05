В Докучаевске построят завод по производству минеральной ваты

Соглашение о реализации данного инвестиционного проекта было достигнуто в рамках Петербургского международного экономического форума. Фото: ТГ/Чертков

В Докучаевске построят завод по выпуску минеральной ваты. Мощность будущего предприятия составит 60 тысяч тонн продукции в год. Об этом сообщил Председатель Правительства Донецкой Народной Республики Андрей Чертков.

Он отметил, что соглашение о реализации данного инвестиционного проекта было достигнуто в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026), где был подписан договор о сотрудничестве с компанией «АэроСтоун».

По словам Андрея Черткова, новый завод имеет важное значение для ДНР.

- Для нас реализация этого инвестиционного проекта - прежде всего продукция, необходимая для восстановления региона. А еще новые рабочие места, развитие экономического и инвестиционного потенциала Республики, - подчеркнул он.

Напомним, ранее «КП Донецк» писала о том, что построят в ДНР благодаря новым подписанным соглашениям на ПМЭФ-2026. В Республике приступят к развитию новейших технологий строительства деревянных домов.

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