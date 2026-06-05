Ансамбль «Донбасс» впервые примет участие в фестивале-марафоне «Песни России». Фото: Министерство культуры ДНР

Заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс» впервые станет участником масштабного ХХ Всероссийского фестиваля-марафона «Песни России» (художественный руководитель и автор проекта - народная артистка России Н.Г. Бабкина). Об этом сообщили в Министерстве культуры ДНР.

Гастрольный график ансамбля в рамках фестиваля расписан на целый месяц и охватит три региона Центральной России. С 4 по 10 июня коллектив выступит в Калужской области, с 14 по 24 июня - во Владимирской, а завершит марафон в Ярославской области (с 26 июня по 6 июля). Помимо благотворительных концертов в крупных городах и райцентрах, программа включает в себя мастер-классы и творческие встречи. Особым событием станет 12 июня: в День России ансамбль «Донбасс» выйдет на сцену в самом сердце страны - на Красной площади в Москве.

Фестиваль «Песни России» в этом году отмечает свой 20-летний юбилей и проходит под эгидой Года единства народов России. Этот проект является важной государственной акцией, направленной на сохранение национальных традиций и объединение всех регионов страны в единое культурное пространство. Участие в нем коллектива из Донецкой Народной Республики подчеркивает неразрывную духовную связь и общность ценностей всех народов большой страны.

Генеральный директор и художественный руководитель ансамбля «Донбасс» Ольга Горячева отметила, что для артистов огромная честь представлять свой регион на таком уровне.

- Произведения, которые прозвучат на этом фестивале, - больше, чем просто песни и мелодии. В них - голос русского народа, его история, его уникальная культура. И мы с огромной радостью представим вниманию зрителей наши самые яркие номера, в которых раскрывается облик многонационального донецкого края со всем богатством его традиций, живой связью времен и силой несгибаемого духа, - сказала она.

Ранее сообщалось, что Донецкий республиканский академический театр кукол представил свою постановку на сцене Центрального Дома Российской Армии в Москве. Спектакль прошел в рамках музыкально-патриотического проекта «Поет Россия Армии Победу».

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