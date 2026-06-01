Донецкий театр кукол выступил в Центральном Доме Российской Армии. Фото: Министерство культуры ДНР

Донецкий республиканский академический театр кукол представил свою постановку на сцене Центрального Дома Российской Армии в Москве. Спектакль прошел в рамках музыкально-патриотического проекта «Поет Россия Армии Победу». Зрителями показа стали военнослужащие Вооруженных сил РФ, члены их семей, а также гражданский персонал Министерства обороны. Об этом сообщили в Министерстве культуры ДНР.

Донецкий театр кукол, основанный еще в 1933 году, обладает богатой историей: за время своего существования коллектив создал более 200 спектаклей, многие из которых отмечены престижными наградами. Сегодня труппа продолжает вести активную творческую жизнь, регулярно участвуя в фестивалях и конкурсах по всей России.

В этот раз московской публике представили патриотическую концертную программу «Под звуки канонады». Постановка представляет собой глубокую художественную рефлексию о повседневной жизни, в которую внезапно врывается война. Концерт объединил в себе вокальные, пластические, инструментальные и, конечно же, кукольные номера, а также 13 личных прозаических монологов артистов, каждый из которых отражает их искреннее отношение к происходящим событиям.

По словам директора и художественного руководителя театра Ольги Арутиновой, проект «Под звуки канонады» стал для труппы серьезным вызовом. Творческий коллектив, сам находясь в эпицентре событий, стремился рассказать не только о мужестве бойцов на передовой, но и о стойкости тех, кто держит тыл.

- Мы рискнули, и зрителю понравилось. В Москве эту постановку приняли очень хорошо, у нас появилось много друзей - простых людей, жителей Москвы, которые приглашают нас выступить с этим спектаклем, - сказала она.

Финальным аккордом мероприятия стали искренние слова признательности от зрителей. Прямо со сцены участник специальной военной операции Антон Гусев поблагодарил донецких артистов за их сильное и трогательное выступление, подчеркнув важность такой творческой поддержки для военнослужащих.

