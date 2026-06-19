Строители ХМАО продолжают восстанавливать пятиэтажку в Авдеевке. Фото: Администрация Ясиноватой

В Авдеевке строители из Ханты-Мансийского автономного округа продолжают восстанавливать пятиэтажный дом в Авдеевке. К работам приступили еще в 2024 году. После семи прямых попаданий в пятиэтажке были частично или полностью разрушены три подъезда из шести. Об этом сообщили в Администрации Ясиноватой.

- В настоящее время строительный процесс идет сразу по нескольким направлениям. Это и отделка балконов, и установка щитовых на площадках для счетчиков и слаботочной проводки. Кроме того, рабочие завершили монтаж ограждений лестничных маршей, - рассказали в подрядной организации.

Ранее сообщалось, что ямальские строители начали капитальный ремонт седьмого дома в поселке Владимировка Волновахского округа. Пятиэтажка рассчитана на 70 квартир, ее общая площадь - более 3200 квадратных метров. Работы стартовали в марте и идут по графику.

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