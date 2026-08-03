ВС РФ нанесли удары по ВСУ в районах шести населенных пунктов ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

За сутки бойцы группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли удары по вооруженным формированиям Украины в районах Святогорска, Татьяновки, Сидорово, Маяков, Райгородока и Красного Лимана в Донецкой Народной Республике.

- Потери противника составили свыше 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 19 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы, - сообщили в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что за сутки бойцы группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли удары по восьми бригадам ВСУ в районах Золотого Колодезя, Грузского, Матяшево, Новониколаевки, Анновки, Доброполья, Белозерского и Водянского в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, бойцы «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Вооруженные силы Российской Федерации за сутки нанесли удары по семи бригадам ВСУ в Донецкой Народной Республике. За сутки противник потерял до 175 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 20 автомобилей и четыре артиллерийских орудия.

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