Группировка войск «Центр» уничтожила станцию контрбатарейной борьбы ВСУ в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

За сутки бойцы группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли удары по восьми бригадам ВСУ в районах Золотого Колодезя, Грузского, Матяшево, Новониколаевки, Анновки, Доброполья, Белозерского и Водянского в Донецкой Народной Республике.

Как сообщили в Минобороны России, ВСУ на данном направлении потеряли до 345 человек личного состава, бронемашину, автомобиль и израильскую станцию контрбатарейной борьбы RADA.

Ранее сообщалось, что бойцы «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Вооруженные силы Российской Федерации за сутки нанесли удары по семи бригадам ВСУ в Донецкой Народной Республике. За сутки противник потерял до 175 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 20 автомобилей и четыре артиллерийских орудия.

Кроме того, Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что вооруженные формирования Украины прекратили оказывать организованное сопротивление в Красном Лимане Донецкой Народной Республики. В населенном пункте российские войска продолжают проводить зачистку.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вскрывали оборону ВСУ в два этапа: В Минобороны России рассказали подробности освобождения Светлого в ДНР

Российские войска продолжают выбивать боевиков ВСУ из населенных пунктов в ДНР (подробнее)