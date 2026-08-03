«Южная» группировка войск улучшила тактическое положение в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Бойцы «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Вооруженные силы Российской Федерации за сутки нанесли удары по семи бригадам ВСУ в районах Николаевки, Веролюбовки, Николайполья, Никаноровки, Славянска, Ясногорки и Куртовки в Донецкой Народной Республике.

- За сутки противник потерял до 175 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 20 автомобилей и четыре артиллерийских орудия, - сообщили в Минобороны России.

Ранее Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что вооруженные формирования Украины прекратили оказывать организованное сопротивление в Красном Лимане Донецкой Народной Республики. В населенном пункте российские войска продолжают проводить зачистку.

Кроме того, Вооруженные силы Российской Федерации подступают к восточным окраинам Доброполья в Донецкой Народной Республике. Доброполье является крупным узлом обороны украинских боевиков.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вскрывали оборону ВСУ в два этапа: В Минобороны России рассказали подробности освобождения Светлого в ДНР

Российские войска продолжают выбивать боевиков ВСУ из населенных пунктов в ДНР (подробнее)