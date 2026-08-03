Жителей ДНР предупредили о высокой пожароопасности в период с 4 по 6 августа. Фото: МЧС России

В МЧС России по ДНР предупредили жителей Республики о высокой пожароопасности в период с 4 по 6 августа 2026 года. В связи с этим существует риск возникновения лесных и ландшафтных пожаров.

Жителям региона напомнили о правилах пожарной безопасности.

- Ни в коем случае не бросайте горящие спички и сигареты на лесной территории. Не выжигайте траву, камыш. Не разводите костры в лесу, - рассказали в пресс-службе спасательного ведомства.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике усилили меры по охране лесов от пожаров в связи с введением на территории региона особого противопожарного режима.

Кроме того, сообщалось, что заместитель Председателя Правительства ДНР Владимир Ежиков принял участие в совещании под председательством зампредседателя Правительства РФ Дмитрия Патрушева по вопросам прохождения пожароопасного сезона. По итогам заседания вице-премьер сообщил, что в регионе не зафиксированы пожары на землях лесного фонда.

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