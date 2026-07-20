В ДНР усилили защиту лесов от пожаров

Огню не дали перекинуться на лесные массивы. Фото (архив): МЧС ДНР

В Донецкой Народной Республике усилили меры по охране лесов от пожаров в связи с введением на территории региона особого противопожарного режима. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии ДНР Алексей Шебалков.

Глава ведомства принял участие в заседаниях Федерального штаба, координирующего действия по тушению лесных пожаров. По словам министра, за прошедшую неделю спутниковая система мониторинга ИСДМ «Рослесхоз» зафиксировала более 70 тепловых аномалий («термических точек»), и специалисты оперативно на них отреагировали, чтобы не допустить перехода огня на лесные массивы.

- Предотвращены случаи перехода огня на земли лесного фонда, - заявил Шебалков.

Кроме того, в Республике продолжается реализация акции «Останови огонь!». В ее рамках ведется масштабная просветительская работа: для школьников и жителей региона организуют лекции и беседы на противопожарную тематику. Кроме того, выпущены специальные информационные материалы и средства наглядной агитации, призванные повысить осведомленность населения о правилах безопасного поведения в лесах.

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