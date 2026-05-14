Первую в России диспетчерскую службу по борьбе с лесными пожарами создали в ДНР

С апреля в ДНР начался пожароопасный сезон. Фото: МЧС ДНР

ДНР стала первым из российских регионов, где создали специализированную круглосуточную диспетчерскую службу для борьбы с природными пожарами. Об этом в ходе прямой линии сообщил глава Министерства природных ресурсов и экологии Республики Алексей Шебалков.

- Мы первый субъект РФ, который создал региональную диспетчерскую службу. Это позволяет круглосуточно мониторить ситуацию по пожарной опасности и своевременно выявлять лесные пожары, - заявил он.

Министр отметил, что с апреля в ДНР начался пожароопасный сезон. Еще в декабре Республикой были приобретены четыре пожарных автомобиля для борьбы с ландшафтными возгораниями.

Напомним, ранее сообщалось, что только с начала текущего года в Республике произошло 470 ландшафтных пожаров. Огонь уничтожил почти 400 гектаров сухостоя, что эквивалентно 560 футбольным полям. В ДНР с приходом тепла растет число палов сухой травы.

