Пожары уничтожили 560 «футбольных полей» сухостоя в ДНР с начала 2026 года

Сотни гектаров сухостоя уничтожены огнем в Республике. Фото (архив): МЧС России по ДНР

Почти 400 гектаров сухостоя были уничтожены огнем в ДНР с начала текущего года. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Республике.

Там отметили, что с наступлением теплой погоды возрастает количество случаев палов сухой травы, что, в свою очередь, ведет к увеличению числа ландшафтных пожаров и создает реальную угрозу как для природы, так и для жизни и здоровья людей.

- Только с начала года в ДНР произошло 470 ландшафтных пожаров. Огонь уничтожил почти 400 гектаров сухостоя - это как 560 футбольных полей! – заявили в ведомстве.

В МЧС напомнили населению о последствиях неосторожного обращения с огнем: даже одна брошенная спичка или непотушенный окурок могут спровоцировать масштабную трагедию. Сухая трава чрезвычайно огнеопасна, и пламя может стремительно распространяться, угрожая жилым домам и хозяйственным постройкам.

Жителей призывают проявить ответственность, беречь природу, свой дом и своих соседей и отказаться от практики пала сухой травы.

