Вице-премьер ДНР сообщил, что в регионе не зафиксированы лесные пожары (архивное фото) Фото: Наталья ВАРСЕГОВА. Перейти в Фотобанк КП

Заместитель Председателя Правительства ДНР Владимир Ежиков принял участие в совещании под председательством зампредседателя Правительства РФ Дмитрия Патрушева по вопросам прохождения пожароопасного сезона. По итогам заседания вице-премьер сообщил, что в регионе не зафиксированы пожары на землях лесного фонда.

- В превентивном порядке Минприроды обустроили и привели в порядок свыше 800 километров минерализованных полос. Приведены в соответствие противопожарным требованиям 23 зоны отдыха граждан, - рассказывает Ежиков. - Особое внимание уделяем мониторингу. В этом году патрулируются 86 маршрутов общей протяженностью 680 километров. Кроме того, для контроля используются федеральная система ИСДМ-Рослесхоз и система видеомониторинга «Лесохранитель».

Он напомнил, что с 1 июня 2026 года в Республике действует противопожарный режим.

Ранее сообщалось, что первую в России диспетчерскую службу по борьбе с лесными пожарами создали в ДНР.

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