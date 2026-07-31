Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП
С 25 по 31 июля 2026 года бойцы группировки войск «Центр» освободили Шевченко, Торское, Красный Кут, Светлое и Красноярское в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.
За неделю ВС РФ нанесли поражение 13 бригадам вооруженных формирований Украины в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области.
В зоне ответственности российской группировки украинские боевики потеряли более 2510 человек личного состава, 13 бронемашин, 35 автомобилей, шесть артсистем, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
Ранее в Минобороны России сообщили, что освобождение Торского имеет важное тактическое значение для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений группировки войск «Центр» и освобождения территории ДНР.
Кроме того, ВС РФ рассказали новые подробности освобождения Белицкого в ДНР.
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