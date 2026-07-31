«Купол Донбасса» за сутки уничтожил 16 БПЛА ВСУ над ДНР. Фото: Штаб обороны ДНР

За сутки силы противовоздушной обороны и сводные мобильные огневые группы при поддержке системы «Купол Донбасса» сбили 16 БПЛА вооруженных формирований Украины над Донецкой Народной Республикой.

- При обнаружении обломков и взрывоопасных предметов сообщите по телефонам экстренных служб, - отмечают в Штабе обороны ДНР.

Ранее сообщалось, что над Донецкой Народной Республикой за сутки уничтожили семь дронов вооруженных формирований Украины.

Кроме того, за прошедшую неделю система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» совместно со сводными мобильными огневыми группами успешно пресекла 158 попыток террористических атак со стороны ВСУ. Вблизи железнодорожного узла под Дебальцево специалисты перехватили украинский беспилотник «Блискавка», несший осколочно-фугасный заряд. В Горловке сводные мобильные группы сбили дроны типов «Чайка» и «Блискавка».

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