Над ДНР за сутки уничтожили семь дронов ВСУ. Фото: Соцсети Главы ДНР

За сутки силы противовоздушной обороны и сводные мобильные огневые группы при поддержке системы «Купол Донбасса» сбили семь беспилотников вооруженных формирований Украины над Донецкой Народной Республикой.

- При обнаружении обломков и взрывоопасных предметов сообщите по телефонам экстренных служб, - отмечают в Штабе обороны ДНР.

Ранее сообщалось, что «Купол Донбасса» за сутки уничтожил 18 беспилотных летательных аппаратов вооруженных формирований Украины над Донецкой Народной Республикой.

Кроме того, антитеррористическое подразделение специального назначения «Горыныч» регионального Управления ФСБ России ведет охоту на украинских диверсантов на окраинах Константиновки. Бойцы выявили пять вражеских диверсионных групп, укрывшихся в домах, и нанесли по ним удары самолетными дронами. В результате были ликвидированы девять украинских диверсантов.

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