Подразделение «Горыныч» уничтожило пять групп диверсантов ВСУ у Константиновки. Фото: Штаб обороны ДНР

Спецподразделение «Горыныч» донецкого Управления ФСБ продолжает зачистку Константиновки.

- Антитеррористическое подразделение специального назначения «Горыныч» регионального Управления ФСБ России ведет охоту на украинских диверсантов на окраинах Константиновки, - сообщили в Штабе обороны ДНР.

Там добавили, что бойцы выявили пять вражеских диверсионных групп, укрывшихся в домах, и нанесли по ним удары самолетными дронами. В результате были ликвидированы девять украинских диверсантов.

Ранее сообщалось, что бойцы ФСБ выявили и уничтожили пункт управления беспилотниками и схрон с боеприпасами ВСУ. Операторы «Горыныча» ликвидировали четыре диверсионно-террористические группы, базировавшиеся вдоль маршрутов продвижения российских войск на окраинах Константиновки.

Кроме того, Вооруженные силы Российской Федерации освободили Красный Кут в районе Дружковки в Донецкой Народной Республике.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Освобождение Торского имеет важное тактическое значение в освобождении ДНР

Российская армия заняла район обороны противника и зачистила его от ВСУ в ДНР (подробнее)