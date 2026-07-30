ВС РФ нанесли удары по ВСУ у четырех населенных пунктов ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

За сутки бойцы группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение ВСУ у Райгородка, Донецкого, Яцковки и Старого Каравана в Донецкой Народной Республике.

Как сообщили в Минобороны России, в зоне ответственности группировки, которая находится в ДНР и Харьковской области, вооруженные формирования Украины за сутки потеряли до 220 человек личного состава, три бронемашины, 18 автомобилей, артсистему и две станции радиоэлектронной борьбы.

Ранее сообщалось, что за сутки бойцы «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Вооруженные силы Российской Федерации нанесли огневое поражение шести бригадам ВСУ в ДНР. Противник потерял до 155 военнослужащих, четыре бронемашины и 31 автомобиль.

Кроме того, военнослужащие 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й общевойсковой армии в составе группировки войск «Центр» рассказали новые подробности освобождения Белицкого в ДНР. Освобождение Белицкого открыло путь к Доброполью - важному логистическому узлу ВСУ.

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