«Южная» группировка войск улучшила тактическое положение в ДНР (архивное фото) Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

За сутки бойцы «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Вооруженные силы Российской Федерации нанесли огневое поражение шести бригадам ВСУ в районах Молочарки, Николаевки, Никаноровки, Веролюбовки, Николайполья, Алексеево-Дружковки и Славянска в Донецкой Народной Республике.

- За сутки противник потерял до 155 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и 31 автомобиль, - сообщили в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что военнослужащие 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й общевойсковой армии в составе группировки войск «Центр» рассказали новые подробности освобождения Белицкого в ДНР.

Кроме того, 29 июля 2026 года Вооруженные силы Российской Федерации освободили Светлое в Донецкой Народной Республике. Поселок Светлое находится в 4,5 километрах от южных окраин Доброполья.

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