ВС РФ продвигаются в направлении Дружковской городской общины (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Натиск российских подразделений не ослабевает. Войска продолжают уверенное продвижение за Константиновкой. Об этом сообщили в Минобороны России.

Штурмовики 3-го армейского корпуса наступают в направлении населенных пунктов Дружковской городской общины, расположенных севернее освобожденной Константиновки. В Минобороны зафиксировали продвижение 1008-го мотострелкового полка - в районе автомобильной стелы на трассе Константиновка - Алексеево-Дружковка.

ВС РФ продвигаются в направлении Дружковской городской общины

Дружковка находится в северной части ДНР. С 2014 года украинские боевики создавали там систему укреплений, рассчитанных на отражение атаки с востока. Для вооруженных формирований Украины город остается важным транспортно-логистическим узлом в Донбассе.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации освободили Красный Кут в районе Дружковки в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, Вооруженные силы Российской Федерации освободили Светлое в Донецкой Народной Республике. Поселок находится в 4,5 километрах от южных окраин Доброполья.

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