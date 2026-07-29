ВС РФ нанесли удары по ВСУ у Рубцов и Святогорска в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

За сутки бойцы группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение вооруженным формированиям Украины в районах Рубцов и Святогорска в Донецкой народной Республике.

Как сообщили в Минобороны России, бойцы группировки войск «Запад» за сутки уничтожили до 210 человек личного состава ВСУ, 15 автомобилей, артсистему, две станции радиоэлектронной борьбы и станцию радиоэлектронной разведки в ДНР и Харьковской области.

Ранее сообщалось, что за сутки бойцы «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. ВС РФ нанесли удары по семи бригадам вооруженных формирований Украины в ДНР. Противник потерял до 200 военнослужащих, две БМП, пять бронемашин, 25 автомобилей и четыре артсистемы.

Кроме того, Вооруженные силы Российской Федерации освободили Светлое в Донецкой Народной Республике. Поселок находится в 4,5 километрах от южных окраин Доброполья.

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